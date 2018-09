Demi Lovato zet ’overdosishuis’ te koop

Het huis net boven de bekende Sunset Strip heeft volgens Fox vier slaapkamers, zes badkamers, een zwembad, bar en bioscoopzaal. Demi kocht het in het najaar van 2016 voor 8,3 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro).

Niet lang nadat de zangeres haar intrek had genomen in de villa, dreigde de woning weg te spoelen in een modderstroom die was veroorzaakt door flinke regen na een lange periode van droogte in en rond Los Angeles. Uiteindelijk raakte alleen haar oprit zwaar beschadigd.

Demi is sinds haar ziekenhuisopname niet meer in het huis geweest. Ze is na haar medische behandeling vertrokken naar een kliniek. „Ik moet me nu focussen op nuchter blijven en herstellen”, schreef ze in een Instagrambericht aan haar fans. „De liefde die jullie me hebben laten zien zal ik nooit vergeten, en ik kijk uit naar de dag waarop ik kan zeggen dat ik er aan het andere eind ben uitgekomen.”