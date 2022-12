Nick Cannon: ’Dankzij mij wonen er 8 miljard mensen op de wereld’

„Het is bijna Kerstmis en dankzij mij wonen er inmiddels 8 miljard mensen op de wereld”, zegt Cannon lachend. „En ik ben nog niet klaar. Ik heb een hele hoop cadeaus te kopen.” De komiek heeft lijstjes gekregen met daarop wensen van zijn kinderen. De wensen variëren van een dolfijn tot een heel basketbalteam. En de PlayStation 5 is ook populair onder Cannons kroost. „Papa gaat dit regelen. Het zal een merry motherf*cking Christmas worden.”

De vruchtbare presentator is half november vader geworden van zijn elfde kind, tevens zijn vierde in vier maanden tijd bij verscheidene vrouwen. Het meisje heet Beautiful Zeppelin en is de dochter van Abby De La Rose, met wie Cannon ook al een tweeling heeft. Ook Alyssa Scott is momenteel zwanger van Cannon. De twee hadden al een zoon samen maar het jongetje, genaamd Zen, stierf vijf maanden na zijn geboorte.

De andere kinderen van Cannon zijn zoon Rise (twee maanden), dochter Onyx (drie maanden), zoon Legendary (vier maanden), de tweelingjongens Zion en Zillion (1 jaar), dochter Powerful Queen (2 jaar), zoon Golden (5) en de 11-jarige tweeling Monroe, een jongetje, en Moroccan, een meisje. Cannon kreeg al zijn kinderen bij zes vrouwen.