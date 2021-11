Premium Het beste van De Telegraaf

Toneelspel in ’het oog van de storm’ adembenemend

— Wat: toneel — Wie: More Theater Producties — Spel: Hans Croiset, Anne Wil Blankers, Johanna Ter Steege, Marguerite de Brauw, Bo Bojoh, Zouhair Mtazi — Info: ntk.nl

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Hans Croiset speelt André fenomenaal. Achter hem zijn dochters Anne (Johanna ter Steege l.) en Elise (Marguerite de Brauw). Ⓒ Foto Bram Willems

Een acteur die alleen maar hoeft te gaan staan. Hij zwijgt, hij kijkt, een blik, een houding. Er gebeurt weinig en toch gebeurt er ondertussen zoveel. Het is hogeschool acteren wat de 86-jarige Hans Croiset laat zien. Hij is volledig in het moment, zoals ze dat in toneeltermen zo mooi noemen.