Kristen Stewart houdt mysterie rond geaardheid en filmrollen

„Ik ben dol op dubbelzinnigheid”, vertelt ze aan het Parijse Mastermind Magazine. „Vooral als het gaat om mijn seksualiteit. Maar ook over het maken van films. Als je perfect antwoord geeft op elke vraag, sta je mensen niet toe om hun eigen vragen te hebben.”

Kristen, die ooit een relatie had met tegenspeler Robert Pattinson, werd slachtoffer van een heksenjacht toen bleek dat ze tegelijkertijd ook een romance had met regisseur Rupert Sanders. Nadat de relatie met Pattinson uit was, kreeg ze meerdere keren een relatie met een vrouw.

De actrice is op dit moment bezig met een nieuwe Charlie’s Angels-filmreeks, waarvan de eerste in 2019 zal uitkomen. In het vervolg op de film uit 2000, met Lucy Liu, Drew Barrymore en Cameron Diaz in de hoofdrol, heeft Stewart een hoofdrol naast actrices Naomi Scott en Ella Balinska.