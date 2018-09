Bond-regisseur Danny Boyle was ’te groot fan van 007’

Boyle, onder meer bekend van 127 Hours en Slumdog Millionaire, gooide vorige maand de handdoek in de ring als regisseur van de nieuwste Bond-film, Bond 25. De redenen erachter zijn niet compleet duidelijk, maar zelf zegt Boyle dat zijn liefde voor de boeken zijn filmplannen in de weg zat.

„De boeken waren mijn alles toen ik een kind was”, zei hij. „Ik heb ze vaak gelezen. Net zoals iedereen heb ik ook de films gezien, maar omdat ik de boeken had gelezen had ik zo’n andere relatie met de personages. Ik denk dat het onmogelijk is voor een Bond-fan om een film over 007 te maken. Je weet te veel, terwijl mensen iets nieuws willen.”

De regisseur zou ontslag hebben genomen door creatieve verschillen met de producenten Michael G. Wilson en Barbara Broccoli. Het gerucht gaat dat de regisseur niet wilde dat 007 zou sterven in de nieuwste Bond-film. „Er waren ruzies, omdat de producenten Bond wilden laten sterven aan het einde”, aldus een bron. Ook waren er discussies over het budget van de film.

Wie nu als regisseur wordt gekozen voor de nieuwe Bond-film, is nog niet bekend.