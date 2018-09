Jeff Goldblum maakt album met Sarah Silverman

Op zijn debuutplaat, die 9 november uitkomt, speelt Goldblum piano. „Ik hou van improviseren en dat gevoel van communicatie en interactie. „Het is een van de hoekstenen van mijn acteertechniek. Ik zie mijn muziek op dezelfde manier”, aldus de Jurassic Park-acteur.

Goldblum, die al sinds zijn jeugd piano speelt, heeft de afgelopen decennia met zijn jazzband opgetreden in Los Angeles en New York City. Als hij niet aan het filmen is, is de 65-jarige acteur wekelijks gastheer van een jazz variétéshow bij Rockwell Table and Stage in Los Angeles. Volgende maand komen hij en zijn band naar Londen voor hun allereerste Britse live-shows, die onmiddellijk zijn uitverkocht.