Prins Laurent krijgt motor met vier wielen

„Ik verplaats me elke dag in de stad en zocht al lang een voertuig dat veilig en stabiel is”, legde de prins aan de pers uit. „Op een dag viel mijn oog op de motors van Qooder. Sindsdien leg ik maandelijks 1.000 kilometer af in Brussel met deze motor. Ik kan niet meer zonder. En je moet echt wíllen vallen, want het voertuig valt niet vanzelf.”

Ⓒ Hollandse Hoogte

In Autoworld in Brussel nam hij de sleutels van zijn motor, helemaal aangepast naar zijn smaak, in ontvangst. De prins had eerder een motorfiets van het Zwitserse merk, waarmee hij naar eigen zeggen meer dan 4.000 kilometer zonder ongelukken reed.