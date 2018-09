Producenten winnen downloadzaak tegen staat

In 2011 en in 2012 had de toenmalige staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, meerdere keren gezegd dat downloaden van films, muziek en games uit illegale bron was toegestaan. Maar dat was in strijd met het Europees recht.

De staat is aansprakelijk voor de schade die de producenten hebben geleden door de uitspraken van Teeven. De hoogte daarvan is nog niet bekend.

Schadevergoeding

De zaak was aangespannen door producenten als 2Houses (Toscaanse Bruiloft, Verliefd op Ibiza), VOCFilm (Michiel de Ruyter) en Two Young Rights (De Schippers van de Kameleon), en door de organisatie die opkomt voor producenten, de SEKAM. „Als een bewindspersoon als Teeven verkondigt dat illegaal downloaden mag, creëer je een klimaat waarin iedereen denkt dat het mag”, aldus hun advocaat, Bas Le Poole.

De producenten willen nu gaan praten met de staat over een vergoeding. Als dat niets oplevert, stappen ze misschien weer naar de rechter. Die kan dan een schadevergoeding vaststellen.