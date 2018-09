Lars Veldwijk had weleens moeite met monogamie

Dat vertelt de voetballer van Sparta Rotterdam – die sinds 2016 samen is met Monica – in gesprek met Glamour. Op de vraag of Lars gelooft in monogamie, antwoordt hij: „Ik moet toegeven dat ik weleens moeite heb gehad met monogaam zijn. Maar als je eenmaal beseft wat je thuis hebt, dan kun je heel goed monogaam zijn.”

"’Ik trok me de kritiek op Monica’s vlogs heel erg aan’"

De 27-jarige spits geeft aan dat hij na zijn relatie van zeven jaar eigenlijk even alleen wilde zijn, maar dat daar drie maanden later weinig van terechtkwam, omdat Monica opeens voor zijn neus stond. „We hadden elkaar al eens ontmoet in het Amsterdamse restaurant Izakaya. Er was toen wel een soort spanning tussen ons, maar we hadden allebei een relatie, dus daar hebben we, heel netjes, niks mee gedaan. Na twee jaar kwamen we elkaar weer tegen. Ze deed net of ze niet meer wist van Izakaya, maar volgens mij wist ze heel goed hoe het zat, haha.”

Voordat Lars naar Sparta vertrok, speelde hij bij FC Groningen. Bij die club vond men dat hij te veel met Monica en haar YouTube-video’s bezig was. „In het begin trok ik het me heel erg aan”, zegt de voetballer met de Zuid-Afrikaanse nationaliteit. „Voordat ik met Monica was, had ik nergens last van; als ik iets op sociale media plaatste, werd er niet eens op gereageerd. Nu wordt het ineens bij Shownieuws of RTL Boulevard behandeld en zo komt het weer in de voetbalwereld terecht. Daar moest ik aan wennen. Maar ik probeer geen aandacht meer te besteden aan wat mensen van me vinden.”

Lars en Monica werden in juli trotse ouders van dochter Zara-Lizzy. Uit een eerdere relatie heeft Lars een zoon, Mason (2).