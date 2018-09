Demonstratie tegen komst koning Felipe

De demonstranten zullen zich ophouden langs de weg van Arriondas naar Cangas de Onís, waar in het dorp Covadonga koning Felipe met koningin Letizia en hun dochters Leonor, de prinses van Asturië, en Sofia onder meer komen vieren dat 1.300 jaar geleden het koninkrijk Asturië tot stand kwam. In Covadonga zelf zijn geen protestacties toegestaan.

Het is de eerste keer dat Leonor als prinses van Asturië de autonome regio Asturië bezoekt. De titel van ’prinses van Asturië’ is traditioneel verbonden aan de troonopvolger en koning Felipe was tot zijn troonsbestijging in 2014 ook prins van Asturië.

In Covadonga wordt niet alleen gevierd dat in 718 Asturië tot stand kwam en een inval van de Moren werd tegengehouden. Ook was de met pauselijke toestemming gekroonde Heilige Maagd van Covadonga - die daar zou zijn verschenen - onderwerp van vieringen. Een eeuw geleden werd ook het natuurpark Covadonga ingesteld, tegenwoordig onderdeel van het nationaal park Picos de Europa.