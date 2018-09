Kanye West zegt sorry tegen Drake

„Ik stuur positieve energie en liefde naar Drake en familie en crew... Ik begrijp waar de verwarring begon”, twitterde West. „Laat me beginnen met me te verontschuldigen dat ik in de eerste plaats aan je releasedatum kwam... We bouwden een band op en werkten samen aan muziek. We hebben het erover gehad om Lift Yourself samen te doen en ik had ons die kans moeten geven voordat ik het uitbracht.”

Kanye zegt ook sorry dat hij als ’ghostwriter’ aan de slag is gegaan voor Pusha T. „Geen nummer waar ik betrokken bij ben zou iets negatiefs over jou moeten zeggen”, aldus de rapper, die naar eigen zeggen van Drake houdt. Hij wil komende week een van zijn concerten bijwonen.

De excuses van Kanye komen enkele dagen nadat er geruchten verschenen dat Drake een affaire met Kanye’s vrouw Kim Kardashian zou hebben gehad. Kim zou de ’Kiki’ uit Drake’s hit In My Feelings zijn geweest.