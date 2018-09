NikkieTutorials weer genomineerd voor award

De Jager maakte vorige maand nog kans op een Teen Choice Award in de categorie favoriete fashion/beauty internetster. Ze moest toen echter haar meerdere erkennen in James Charles, tegen wie ze het dit keer opnieuw moet opnemen. Er zijn in totaal twaalf genomineerden.

Het Amerikaanse publiek kan verder stemmen op hun favoriete films, acteurs, artiesten, albums, tv-shows en series. In totaal zijn er 43 categorieën. Het is de eerste keer dat E! de show gaat uitzenden. Tot vorig jaar was de awardshow in handen van CBS. E! gaat de ceremonie in 153 landen uitzenden in 24 verschillende talen.

De uitreikingsceremonie van de 44e editie van de People's Choice Awards vindt op 11 november plaats.