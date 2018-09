Walk of Fame-ster Bill Cosby beklad

Het is niet de eerste keer dat Cosby’s tegel het mikpunt is van vandalen. In 2014 schreef iemand al eens „verkrachter” op de ster.

De 81-jarige Cosby werd in april door een jury schuldig bevonden van het misbruiken en drogeren van Andrea Constand. Hij kan een celstraf van maximaal tien jaar krijgen. Momenteel zit de voormalig komiek thuis met een enkelband in afwachting van de strafbepaling later deze maand.