Moxy is een felroze popje dat niet door de fabriekskeuring is gekomen en sindsdien samen met andere gekleurde afdankertjes in Uglyville woont. Dat ze ’t daar prima hebben, weerhoudt Moxy er niet van te zoeken naar de ’grote wereld’, waar iedere pop een eigen kind wacht om te troosten en te knuffelen. Ze sleept een stel vriendjes mee en ze belanden onderweg in Perfection, het oord van de wél-knappe poppen. Daar zwaait Lou, een soort fascistische Justin Timberlake, de scepter. Volgens hem verdienen alleen perfecte poppen een kind, en Moxy & co dus zeer zeker niet.

Voor een film die individuele verschillen wil vieren in plaats van affikken, zijn de Ugly dolls onbegrijpelijk uniform. Een missend oog of scheve tanden, dat is het wel. Beetje schraal om de weinig originele, maar toch altijd prettige boodschap te willen onderstrepen dat iedereen goed is zoals-ie is. In Nederland wordt de oorspronkelijke versie met stemmen van sterren als Janelle Monáe, Nick Jonas en rapper PitBull niet uitgebracht en zijn het onder anderen Jamai Loman en YouTuber Défano Holwijn die om de haverklap in gezang uitbarsten om het dunne verhaal en de vlakke animatie op te dirken met, toegegeven, irritant catchy popgeweld.