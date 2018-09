Kim Kardashian weer naar het Witte Huis

Kim heeft zich nu gestort op het dossier van Chris Young, die in 2010 levenslang kreeg zonder kans op vrijlating voor het bezitten van marihuana en een halve gram cocaïne. Eerder dit jaar lukte het haar om Alice Marie Johnson vrij te krijgen. De vrouw zat al 21 jaar in een gevangenis in Alabama voor een relatief licht drugsdelict.

Ambtenaren op het Witte Huis zeggen tegen CNN dat Kim naar verwachting geen ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Donald Trump, maar sluiten niet uit dat dat alsnog komt. Ze is aanwezig bij een bijeenkomst waarbij gratie-kwesties worden besproken. Daarbij is wel Trumps schoonzoon Jared Kushner aanwezig.

Bekijk ook: Kim Kardashian zet zich opnieuw in voor gevangene

Kim sprak in juni zelf met Trump over de zaak van Alice Marie Johnson. De meeting met de president was destijds opgezet door Kushner. De twee hebben nog altijd veel contact.