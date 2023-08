Paloma Faith bevestigt dat huwelijk voorbij is

In haar bericht schrijft de 42-jarige Faith ook dat ze op vakantie een aantal dingen heeft beseft. „Dat ik in mijn eentje een vlucht met twee kinderen aankan, dat ik van het gezelschap van mijn kinderen hou, maar dat het makkelijker is met anderen erbij, dat ik op een miljoen manieren gezegend ben en altijd dankbaar kan zijn”, somt ze onder meer op.

The Sun meldde afgelopen november dat de zangeres en haar echtgenoot uit elkaar waren, maar daar had ze tot nu toe nog niet op gereageerd. De twee waren sinds 2017 getrouwd en hebben twee kinderen. Het was het tweede huwelijk van Faith. Ze gaf in 2005 het jawoord aan kok Rian Haynes.