Kanye werd dinsdag gespot in Rotterdam en Amsterdam, zo bleek uit diverse meldingen op sociale media. Wat de reden voor zijn bezoek aan Nederland was, werd echter niet duidelijk.

Joep van Lieshout Ⓒ Hollandse Hoogte

Van Lieshout is bekend van spraakmakende kunst als de Domestikator, die bestaat uit rode gebouwtjes met deuren en ramen, maar ook gezien kan worden als een „op zijn hondjes” copulerend paar. De Domestikator werd geweerd bij een buitententoonstelling van het Louvre in Parijs. Een ander kunstwerk, Funky Bones, speelde een belangrijke rol in de film The Fault In Our Stars.

De Domestikator Ⓒ Hollandse Hoogte