Fred van Leer is klaar voor zijn ladies night

Fred heeft geen vast script, hij is van plan er „gewoon een hele leuke avond van te maken.” „Mensen hoeven niet te verwachten dat ik het ga hebben over de problematiek in de derdewereldlanden, ik ga wat vertellen over mijzelf en ga vooral stijladvies geven. De dames krijgen tips en tricks, do’s-and-don’ts” Ik heb geen vooropgezet plan, ik ben gewoon mezelf en ik weet pas wat ik ga zeggen zodra ik het gezegd heb.” Fred heeft er vertrouwen in dat het publiek het leuk gaat vinden. „Mensen kopen een kaartje omdat ze mij leuk vinden, ze weten wel wat ze kunnen verwachten.”

Wat hij zelf aan gaat trekken? „Ik ga gewoon zoals mensen mij kennen. Ik heb een heel mooi zwart colbert met pailletten, een zwarte jeans en iets op hakken.” Hakken van 15 centimeter hoog welteverstaan. „De lengte van een gemiddelde piemel”, licht Fred toe. Zijn publiek is ook van stiletto’s voorzien. „Ook ga ik de dames op hakken leren lopen, ik heb van elke maat een paar.”

Thema

Het thema is „leer van en leer over Fred”, zegt de stylist. Daarnaast zal hij zijn publiek wat over zichzelf en zijn jeugd vertellen.

Het idee van een theatershow is bij Fred ontstaan naar aanleiding van de vele positieve reacties die hij tijdens zijn loopbaan krijgt. „Ik geef stijladvies aan veel bekende mensen, maar ik krijg zo vaak te horen van mijn fans dat ze stijladvies van mij zouden willen en nu kan iedereen advies krijgen.”

De stylist heeft acht try-outs en 32 theatervoorstellingen tot en met mei 2019. Tot het nieuwe jaar is bijna alles al uitverkocht.