Vanilla Ice niet meer in quarantaine-vliegtuig: ’Met mij is alles goed’

„Dit is raar. Blijkbaar zijn er meer dan honderd mensen ziek geworden, ik ben blij dat met mij alles goed is”, laat Vanilla Ice weten.

Over hoeveel mensen er precies onwel zijn geworden, heerst onduidelijkheid. In totaal zaten er 521 mensen in het vliegtuig. Tientallen daarvan kregen koorts en waren op „slijmachtige” wijze aan het hoesten, zo meldt The New York Times. De piloot besloot daarop de autoriteiten te waarschuwen, die besloten het toestel te isoleren nadat het geland was in New York.

Alle inzittenden hebben het vliegtuig inmiddels verlaten.

Bekijk ook: Alle passagiers weg uit vliegtuig New York