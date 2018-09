Ed Sheeran nam sabbatical ook voor de liefde

„Ik realiseerde me dat ik nooit echt had geleefd”, aldus Ed over zijn beslissing om een jaar vrijaf te nemen. De meeste mensen denken volgens hem dat artiesten een geweldig leven hebben, maar dat valt tegen door het vele toeren, zegt hij. „Je hebt niet echt een leven omdat je de hele tijd aan het werk bent.”

Ed bedacht zich dat hij sinds hij met school klaar was ook nooit iets anders had gedaan. „Ik had nooit echt goede relaties met mensen dus ik had dat jaar nodig om door te brengen met vrienden, familie en Cherry om een echt mens te worden.”

Tijdens zijn vrije jaar reisde Ed met Cherry de hele wereld over. Hij deed onder meer Australië, Amerika, Italië en Fiji aan.