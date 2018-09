Prins Charles bezoekt theaters

Tijdens een bijeenkomst in de Londense concertzaal bediscussieerde de prins van Wales het belang van de kunsten en creatieve vakken op scholen met leiders uit dat vakgebied. Charles blijft nog even in theatersferen want donderdagmiddag gaat hij, vanwege zijn rol als beschermheer, langs bij the Old Vic om de tweehonderdste verjaardag van het theater te vieren.

Later die dag bezoeken Charles en zijn vrouw Camilla het pas gerenoveerde 'Maiden'-jacht, waar ze prinses Haya Bint Al Hussein van Jordanië ontmoeten. De 44-jarige dochter van koning Hussein en halfzus van koning Abdullah, sinds 2004 getrouwd met de emir van Dubai, maakte de verbouwing van het schip mogelijk. Het schip wordt, in samenwerking met liefdadigheidsinstellingen, ingezet om het onderwijs van meisjes over de hele wereld te promoten.