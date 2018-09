Dit zei Steve Jobs tegen zijn dochter op sterfbed

Al aan het begin van haar leven was de band tussen Steve en Lisa moeilijk. Haar moeder moest naar de rechter stappen om Jobs te dwingen zijn dochter te erkennen. Vier dagen nadat het alimentatierapport was afgerond, ging Apple naar de beurs en was Job opeens 200 miljoen waard. Hij hoefde slechts 330 euro per maand aan alimentatie te betalen.

Verwend werd Lisa bepaald niet, ondanks het kapitaal van haar vader. Zo moest ze in zijn luxe villa in een kamer zonder verwarming slapen. Hij weigerde dat te herstellen totdat de keuken gefixt was. Toen ze vroeg of ze de Porsche mocht hebben, die haar vader wegdeed, zei hij: „Jij krijgt niets. Begrijp je? Jij krijgt niets.”

De jaren voor zijn dood hadden de twee nauwelijks contact. Volgens Jobs kwam dat omdat hij niet uitgenodigd was voor haar eerste dag aan Harvard. De kentering kwam op zijn sterfbed. Hij had spijt van de manier waarop hij zijn dochter behandeld had. „Ik heb niet genoeg tijd met je doorgebracht toen je klein was. Ik wou dat we meer tijd hadden samen. Maar nu is het te laat. Ik sta bij jou in het krijt. Echt.”

Steve Jobs overleed in 2011 56-jarige leeftijd.