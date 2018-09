Guus rode draad in Margriet Simone Kleinsma

Simone was vorig jaar juni al eens gevraagd voor het gasthoofdredacteurschap. Toen sloeg ze de aanbieding af omdat haar man Guus net was overleden. Simone is nu een jaar verder en heeft haar leven weer grotendeels op de rit. Dat was voor haar het moment om wel ja te zeggen, schrijft ze in een voorwoord.

„Ik heb er enorm veel plezier aan beleefd om deze Margriet, door de leuke en lieve interviews, de fotoshoots en het duiken in de fotoboeken, een beetje van mezelf te maken en zo m’n leven van dit moment met jullie te delen”, aldus Simone. „Als ik teruglees wat iedereen heeft gezegd, ontroert het me dat Guus als een rode draad door al die bladzijden heen dwarrelt en dit nummer daardoor ook een beetje een ode aan de liefde voor hem is geworden. En terecht. Hij was uniek en heeft in zijn leven veel mensen beroerd. Ook mij.”