Beschuldiger Asia Argento stapt naar politie

De raadsman beargumenteert daarin ook dat niet Bennett, maar Argento op de bewuste dag in 2013 het slachtoffer was van seksueel geweld. Dat baseert hij op een uitgelekt sms’je waarin de actrice aan een vriend vertelt: „Dat geile jong besprong me.” Voordat die sms openbaar werd, ontkende Argento dat ze ooit seks had met Bennett, die destijds minderjarig was.

Jimmy Bennett Ⓒ Hollandse Hoogte

In het statement verklaarde de advocaat van Argento ook dat Bennett in 2004 is aangeklaagd voor seks met een minderjarige en kinderporno. De openbaar aanklager in Los Angeles liet desgevraagd aan USA Today weten dat daar niets over bekend is bij het OM.

Bekijk ook: Asia Argento gaat rest zwijggeld niet betalen