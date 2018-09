Ria Bremer houdt Gordon en naakte Temptation-Joshua achter zich

Ria liet onder meer Gordon achter zich. De entertainer trok met zijn nieuwe programma Gordon in wonderland, waarin hij kleurrijke mensen bezoekt, 681.000 kijkers. Ook vrouwenverslinder Joshua Feytons was niet opgewassen tegen de 79-jarige Ria. Joshua, bekend dankzij zijn deelname aan Temptation Island, ging uit de kleren voor Adam zkt. Eva VIPS, zijn naakte zoektocht naar de ware boeide 407.000 kijkers. Daarmee verovert Adam zkt. Eva VIPS net geen plek bij de 25 best bekeken programma's van woensdagavond. Voor een plek in de lijst waren minimaal 409.000 kijkers nodig.

Ook de uitreiking van de 3FM Awards trok te weinig kijkers voor een plek in de kijkcijferlijst. Slechts 156.000 kijkers stemden af op de awardshow, die live werd uitgezonden op NPO 3. De meeste kijkers stemden woensdagavond rond 20.30 uur af op SBS6. Daar reed mr. Frank Visser weer zijn visite, onder toeziend oog van 828.00 kijkers.

RTL Late Night

Twan Huys legde het voor de derde dag op rij af tegen Jeroen Pauw. Twan, die zijn gasten in zijn derde RTL Late Night wel borrelhapjes aanbood, trok woensdag 451.000 kijkers, iets minder dan dinsdag. Op Pauw stemden 775.000 kijkers af.

De kijkcijfertop 25 van woensdag wordt zoals gebruikelijk aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1,6 miljoen kijkers trok. Het NOS Journaal van 18.00 uur en het RTL Nieuws van 19.30 uur maken de top drie compleet met respectievelijk 1 miljoen en 999.000 kijkers.