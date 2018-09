Santegoeds: ’Anne had beter niet bij Twan kunnen gaan zitten’

„Op woensdag heeft mijn verslaggever haar gebeld, en op donderdag hebben ze in Meppel afgesproken”, vertelt Santegoeds. „Omdat het een lange reis is, vroeg ze nog waar hij bleef. Daarna hebben ze twee uur lang met elkaar gesproken. Lok heeft sms’jes en mails laten zien, en verteld wat ze daarmee wil gaan doen.”

Ook met fotograaf Ferry de Kok kon ze goed overweg. De Kok heeft de volledige fotoshoot op zijn website staan. Meerdere foto’s met haar kinderen zijn duidelijk geposeerd.

Kiekjes

Santegoeds: „Op haar verzoek sturen we nog een paar kiekjes op voor het plakboek. Dat doen we wel vaker. Nu beweert ze dat ze absoluut geen toestemming heeft gegeven voor foto’s van de kinderen. Dat vond ik bijzonder. We hebben weleens onenigheid over een verhaal of over de foto’s. Maar over allebei, dat had ik nog nooit meegemaakt.”

Bekijk ook: Raadslid D66 stapt op na relatie met Pechtold

„Na het interview heeft ze nog eindeloos met de verslaggever gebeld over haar brief aan de Meppelse burgemeester”, vervolgt Santegoeds. „Die wilde ze eigenlijk afgelopen zondag al publiceren, maar daar heeft ze op ons verzoek mee gewacht tot dinsdag. Dat sloot beter aan bij onze publicatie.”

"Echt, Anne Lok wist van onze publicatie"

Bij RTL late night beweerde Lok dat ze woensdagochtend overvallen werd door de Privé-publicatie. Dat is opvallend, omdat ze in haar brief van de dag ervoor al naar het verhaal verwijst.

Bekijk ook: Privéleven Pechtold niet van invloed op D66

Santegoeds: „Daarnaast hebben we ook met haar gesproken over de brief die Pechtolds advocaat aan mij heeft gericht. Ook de inhoud van het artikel is uitgebreid doorgesproken. Echt, Anne Lok wist van onze publicatie.”

Naar de reden voor haar plotselinge bakzeil kan Santegoeds enkel gissen. „Ik denk dat het voor de kijker wel duidelijk was dat ze veel schade heeft geleden door die relatie met Pechtold. Eigenlijk had ze er niet moeten gaan zitten. Ze wilde toch op een heleboel zaken niet antwoorden.”

Verzonnen

Hoewel veel kijkers zijn gaan twijfelen aan het verhaal van Lok, laat Santegoeds haar niet vallen. „Om te onderzoeken of ze details verzon, hebben we haar verschillende delen van het verhaal wel drie keer laten vertellen. Die test heeft ze glansrijk doorstaan. Ik heb er geen twijfel over dat ze de waarheid spreekt over Pechtold.”