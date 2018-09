Golden Earring rockt live op het strand

Aanvankelijk stonden er drie dagen op de planning voor het evenement. Typhoon zou 9 september Live on the Beach met een anderhalf uur durend concert afsluiten, maar de hele zaterdag is afgelast wegens te weinig animo. Naast Typhoon stonden ook Ronnie Flex, Big 2, Doe Maar en Brainpower zaterdag op het programma. Voor Typhoon was het zijn enige concert van dit jaar.

Op het voorprogramma staat donderdag Tim Akkerman, de oud-zanger van DI-RECT. De bands Rondé en Son Mieux mogen een dag later Anouk inleiden. Op beide dagen treedt ook Scheveninger Pat Smith op in het voorprogramma. Hij vervangt de band Friends of the Family. De band was namelijk een paar weken nadat ze geboekt waren uit elkaar, vertelde Live on the Beach-organisator Arwin Touw eerder op Den Haag FM.