Imagine Dragons in Angry Birds-spelletje

De muzikanten hopen hiermee geld in te zamelen voor de Tyler Robinson Foundation, die gezinnen met kinderen die aan kanker lijden bijstaat. De stichting is vernoemd naar een fan van Imagine Dragons, die op zeventienjarige leeftijd het leven liet als gevolgd van kanker.

In een verklaring laat de band weten: „Deze kinderen en hun families zouden geen financiële zorgen moeten hebben als ze ook al samen de strijd tegen kanker moeten aangaan. Het is een eer dat wij hen kunnen helpen, dus we hebben deze kans meteen aangegrepen.”