Norah Jones zingt op verjaardag Joni Mitchell

Onder anderen Norah Jones, Chaka Khan, Emmylou Harris en Seal geven acte de présence op het verjaardagsfeestje van Joni, die in de jaren zeventig grote hits scoorde met onder meer Woodstock en Big Yellow Taxi. Dat laatste nummer werd later gecoverd door onder meer Bob Dylan, Amy Grant en The Counting Crows, die er in 2002 veel succes mee boekten in een versie met Vanessa Carlton.

De opbrengst van Joni 75: A Birthday Celebration gaan naar de opleidingstak van instituut The Music Center in Los Angeles.