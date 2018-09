Seal op affiche Night of the Proms

De Britse Kiss From a Rose-zanger en de discoband delen het podium met Suzanne Vega, Milow, gitarist Petrit Ceku en John Miles. De 34e editie van het muziekfestijn vindt op 17 november plaats in Rotterdam Ahoy, kaartjes zijn al te koop via Ticketmaster.

Ook bij onze zuiderburen staat Night of the Proms-avonden op de planning en wel op 23 en 24 november in het Antwerpse sportpaleis.