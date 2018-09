Sophie Hilbrand nog niet uit de kreukels

Dit keer vloog Sophie naar Japan, „het land van extremen”, waar ze kennismaakt met de prestatiecultuur. In eigen land zocht de presentatrice weer collega’s op, met wie ze sprak over stress en andere schommelingen in hun gemoedstoestand.

Zo vertelt Floortje Dessing over het effect van slaap, of het gebrek daaraan, op haar leven en doen Isa Hoes en Medina Schuurman een boekje open over de hormonale bijwerkingen van de overgang. Mr. Probz vertelt hoe hij het hoofd koel houdt en Maarten van Rossem geeft tips voor een relaxter leven.