Makers Soof werken aan nieuwe komedie

In Wat is dan Liefde krijgt echtscheidingsadvocaat Cato de kans om partner te worden bij een commercieel kantoor. Daar waar zij vindt dat mensen zich niet zo moeten laten meeslepen door hun emoties en op een volwassen manier uit elkaar horen te gaan, hanteert haar collega Gijs een hele andere werkwijze en sleept zijn cliënten naar de rechtbank voor een ellenlange vechtscheiding.

De cast wordt binnenkort bekendgemaakt. De regie van Wat is dan Liefde ligt in handen van Aniëlle Webster, die vorig jaar groot succes had met Huisvrouwen bestaan niet. Het scenario is geschreven door Dorien Goertzen (Nieuwe buren). De twee Soof-delen behoorden de afgelopen jaren tot de best bezochte Nederlandse bioscooptitels.