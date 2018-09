Mick Harren mag weer naar huis

„Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben”, zegt Mick tegen De Telegraaf. „Ik leek wel een zigeuner, ik ging van hot naar her. Je hebt natuurlijk mensen om je heen bij wie je kunt slapen, maar je hebt ook een kind van vijftien jaar. En het is voor haar natuurlijk belangrijk dat zij in een vertrouwde omgeving is, met haar vriendinnen. Dat ze in haar eigen bed kan slapen.”

"De gevangenis is vreselijk, het is écht de hel"

De zanger werd eind juli gearresteerd na een incident in de horecagelegenheid aan de Koemarkt in Purmerend. Mick zou daar zijn voormalige stiefzoon Joey, de zoon van zijn ex-vrouw Pascale, met een nepwapen hebben bedreigd. Na elf dagen hechtenis werd besloten dat Harren zijn proces in vrijheid mag afwachten, onder voorwaarde dat hij zich tot de rechtszaak niet in Purmerend laat zien.

Vrijheid

Vreemd genoeg heeft het incident Mick, die zegt weer in Amsterdam te willen wonen, geen windeieren gelegd. „Het frappante is dat ik – en het is eigenlijk te gek voor woorden – door die negatieve publiciteit veel meer werk krijg. Ook heb ik op platengebied een aantal aanbiedingen gekregen. Ik ben er ontzettend blij meer hoor, maar het is natuurlijk wel maf dat je opeens meer werk krijgt, omdat je iets slechts hebt gedaan.”

Mick moet zich op 8 november tegenover de rechter verantwoorden. Tot die tijd mag de zanger zijn proces in vrijheid afwachten. „Ik ben van mening dat je in de gevangenis geen beter mens gaat worden. Ik heb het nou kort mogen meemaken, maar het zoekt elkaar allemaal op. Je zit daar op een kluitje, je wordt gelucht en dan komt het hele zooitje bij elkaar. Het gaat allemaal alleen maar over gekkigheid, weet je wel. Als ik morgen tien miljoen krijg om drie jaar in de gevangenis te moeten zitten, zeg ik: ’Houd ze maar lekker. Geef mijn portie maar aan fikkie.’ Vreselijk, het is écht de hel. Vrijheid is zo belangrijk”