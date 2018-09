Geheimzinnigheid rondom bezoek Kanye West

Ja, Kanye West is op bezoek geweest, en ja, er is gesproken over een mogelijke samenwerking. Dat alles nam afgelopen dinsdag uren in beslag in zijn werkplaats, gelegen in de buurt van fastfoodrestaurants en een reclasseringsgebouw in het gebied Eemshaven. „Maar verder kunnen wij niets kwijt over de toekomst, en wat er gaat gebeuren.”

West, de echtgenoot van Kim Kardashian, werd door een toevallige passant dinsdag opgemerkt, en zo kwam het nieuws naar buiten dat de rapper op de Keileweg in de Maasstad was. De buren in de omliggende panden hebben geen glimp opgevangen van de bekende Amerikaanse ster.

Klussen

Een medewerker van een grand café-restaurant een paar deuren verderop weet van niks. „Niets van gezien of gemerkt ook.” Bij de tegenover gelegen bouwmarkt Praxis vinden de medewerksters het jammer dat ze West niet even hebben gespot. „Helaas! Dat was zeker wel leuk geweest.” Een druk klussende buurman die naast het atelier woont en werkt, heeft er alleen maar over gelezen, maar zelf ook de artiest niet met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Van Lieshout is vooral bekend van zijn sculpturen, en West is fan van zijn werk. De kunstenaar zorgde vorig jaar voor ophef toen een van zijn kunstwerken werd geweerd uit het Louvre in Parijs. Het ging om de Domestikator, rode op en aan elkaar gebouwde ruimtes met deuren en ramen. De vorm beviel de Fransen niet: er kan een stel dat seks heeft in worden gezien. Het eveneens in Parijs gelegen Centre Pompidou besloot daarop het werk wel tentoon te stellen.

Samenwerken

De mogelijke samenwerking tussen de twee zal niet zijn op muzikaal gebied, zoveel ligt wel voor de hand. Van Lieshout is immers geen musicus. Maar welke kant het wel opgaat, daar is nog geen duidelijkheid over. West heeft een kledinglijn, Yeezy, waar hij zich in eigen persoon flink tegenaan bemoeit. En dan is er nog de samenwerking met het wereldwijde sportmerk Adidas, waar de rapper sneakers voor ontwerpt.

Die partnership lijkt binnenkort naar een hoger niveau te worden getild, zo werd nog geen drie weken geleden bekend. De CEO van Adidas gaf te kennen ernaar uit te zien de samenwerking met de rapper voort te zetten en ook om nieuwe terreinen te verkennen. Zou Van Lieshout daarin ook een rol gaan spelen?

Sneakerontwerpen

Het sportschoenenmerk Vans bracht vorige maand een speciale editie uit met Van Gogh-gympen. Die gingen als warme broodjes over de toonbank. Mocht een samenwerking tussen West en Van Lieshout verder vorm krijgen, en inderdaad in de vorm van sneakerontwerpen, dan zullen de mensen ook daarvoor naar de winkel rennen. Unieke Yeezy for Adidas-exemplaren waren altijd binnen no time uitverkocht, en werden vervolgens voor duizenden euro’s te koop aangeboden op andere websites.