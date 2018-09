Meghan Markle is best geklede ster volgens People

Volgens People ziet Meghan er altijd zowel koninklijk als benaderbaar uit. Nooit eerder riep het tijdschrift een royal uit tot best geklede ster van het jaar. „Maar als je het hebt over stijl in 2018, kun je niet om Meghan Markle heen”, lichtte Andrea Lavinthal, hoofd van de afdeling Style and Beauty, toe aan Reuters. „Haar stijl stond dit jaar echt in de schijnwerpers, dus we vonden dat ze niet alleen op de lijst moest staan, maar hem ook moest aanvoeren.”

De hertogin van Sussex bleef Hollywoodsterren als Cate Blanchett en Sandra Bullock voor. „Of ze nu een blouse met een spijkerbroek draagt, zoals elke andere vrouw, of een couture bruidsjurk met een tiara, ze ziet er altijd moeiteloos chic uit”, prees Lavinthal de hertogin. „Ze heeft iets dat ervoor zorgt dat ze er altijd gepolijst uitziet, zonder te perfect te zijn.”