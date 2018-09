Conchita Wurst ziet zichzelf weer als man

Toen Conchita Wurst vier jaar geleden met het nummer Rise Like a Phoenix The Common Linnets – Ilse DeLange en Waylon – van de eerste plaats hield tijdens het Eurovisie Songfestival in Denemarken, werd hij vooral bestempelt als ’die vrouw met die baard’. Die periode ligt inmiddels achter hem, zo vertelt Conchita aan Bild. „Op een gegeven moment voelde het ongemakkelijk dat men mij als vrouw zag - net zoals het eerder ongemakkelijk had gevoeld om te worden aangesproken als ’hij’.”

De zanger heeft niet stilgezeten, getuige zijn sterk veranderde lichaam. „Ik sta niet te lang stil bij de dingen die ik doe, het gebeurt gewoon. Ik ben drie jaar geleden begonnen met sporten. Na het Songfestival heb ik bijna een jaar in vliegtuigen geleefd en toen pas merkte ik wat slecht eten met je lichaam kan doen. Het kon echt niet langer. Het trainen was in het begin erg zwaar, maar inmiddels kan ik niet meer zonder. Hierdoor is mijn lichaam nogal veranderd.”

De Oostenrijkse zanger heeft er vooralsnog voor gekozen zijn naam niet te veranderen. „Ik weet het eerlijk gezegd nog niet zo goed, maar ik denk er wel over na. Conchita is hoe dan ook een vrouwennaam...”