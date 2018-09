Ty Dolla $ign gearresteerd voor drugsbezit

Een politiewoordvoerder vertelt aan de Atlanta Journal Constitution dat de rapper, wiens echte naam Tyrone William Griffin Jr. luidt, om 17.00 uur werd gearresteerd met zes andere verdachten. Agenten roken marihuana in de auto van de rapper. In het voertuig vonden ze niet alleen marihuana, maar ook cocaïne. Donderdag wordt Ty voorgeleid voor een rechter. De zes andere verdachten zijn al vrijgelaten.

Ty Dolla $ign is momenteel op tournee met G-Eazy en Lil Uzi Vert. De volgende stop van de tournee is vrijdagavond in Tampa in Florida. De tournee eindigt op 16 september met een show op het Grandoozy Festival in Colorado.