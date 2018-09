Vjeze Fur stapt in huwelijksbootje

Op Instagram deelt hij een foto van de grote dag, waarop te zien is dat hij een donkergroen pak droeg tijdens de ceremonie. Details over de grote dag geeft hij verder niet. Via Instagram Stories wordt wel duidelijk dat Kay Nambiar een van de getuigen van Vjeze Fur was.

Twee jaar geleden vroeg Freddy zijn vriendin ten huwelijk. De twee hebben een zoontje samen.