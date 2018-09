Jasje Han Solo wordt geveild

Wie in het beroemde jasje van Star Wars-karakter Han Solo over straat wil, moet vermoedelijk wel een goedgevulde bankrekening hebben. Dat kledingstuk brengt naar verwachting een half miljoen tot een miljoen pond (556.000 tot 1,1 miljoen euro) op. Het door Harrison Ford gespeelde personage droeg het iconische kledingstuk in Star Wars: The Empire Strikes Back.

Ook liefhebbers van andere sciencefictionfilms komen aan hun trekken. Zo wordt ook een hoverboard uit een Back To The Future-film geveild. Dat voorwerp moet 30.000 tot 50.000 pond opleveren, een koopje in vergelijking met de hoed van de door Ford gespeelde Indiana Jones. Die wisselt naar verwachting voor 200.000 tot 300.000 pond van eigenaar.

Prop Store-baas Stephen Lane spreekt over een „unieke collectie”, omdat veel herkenbare voorwerpen worden verkocht. Zo kunnen Star Wars-fans ook een helm van een Stormtrooper en een lightsaber (’lichtzwaard’) op de kop tikken. Ook is een Superman-pak te bemachtigen dat is gedragen door acteur Christopher Reeve.