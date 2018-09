Beyoncé en Jay-Z vernieuwen trouwgeloftes

Het stel viert samen met hun kinderen vakantie op Sardinië, waar Beyoncé dinsdag haar 37e verjaardag vierde. Op sociale media uit ze haar dankbaarheid voor alles wat het afgelopen jaar haar gebracht heeft.

„Op mijn 36e werd ik moeder van drie kinderen, gaf ik borstvoeding aan een tweeling, zei ik na tien jaar weer ’ja’ tegen mijn man en trad ik na mijn zwangerschap weer op bij Coachella. Ook hebben mijn man en ik ons gezamenlijke album gelanceerd, Everything Is Love. We hebben als gezin de hele werd over getourd en daar hebben we van genoten. Dit jaar is zal ik nooit vergeten.”

Jay-Z en Beyoncé gaven elkaar op 4 april 2008 hun jawoord. De geruchten over een tweede jawoord gingen de afgelopen maanden al de ronde, nadat ze tijdens hun On the Run II-tour een video lieten zien waarop ze te zien waren in witte kleding. Het leek er toen sterk op dat de beelden gemaakt waren tijdens een bruiloft.