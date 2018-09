Denise Richards verloofd met Aaron Phypers

Een bron laat aan People weten: „Ze zouden liever vandaag dan morgen al trouwen. De verloving zat er al een lange tijd aan te komen. (...) Ze zijn erg gelukkig en zijn helemaal verweven in elkaars leven. Ze focussen zich nu op het regelen van de ceremonie, die ze erg intiem willen houden. Ze zijn er helemaal klaar voor om man en vrouw te worden.”

Het stel is sinds eind vorig jaar samen. Aaron is sinds eind vorige maand officieel gescheiden van Desperate Housewives-actrice Nicollette Sheridan, met wie hij in 2016 na een huwelijk van zes maanden uit elkaar ging. Denise was van 2002 tot 2006 getrouwd met Charlie Sheen, met wie ze twee kinderen heeft. Ze adopteerde bovendien nog een meisje, Eloise.