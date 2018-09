Kit Harington mag Emmy Award uitreiken

Millie Bobby Brown behoort ook tot het rijtje sterren dat op het podium van het Microsoft Theater in Los Angeles een prijs mag uitreiken. Zelf is ze genomineerd voor haar bijrol in Stranger Things. Andere sterren die een prijs komen uitreiken zijn Michael Douglas, Tina Fey, Rachel Brosnahan, Sandra Oh en Kate McKinnon.

De HBO-hitserie Game of Thrones is met 22 nominaties de grootste kanshebber tijdens de zeventigste uitreiking van de Emmy Awards. Ook de series Westworld (21 stuks) en The Handmaid's Tale (20) werden overladen met nominaties. De drie series nemen het tegen elkaar op in de categorie beste dramaserie.

NBC zendt de awardshow live uit.