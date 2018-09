Vader Linsday Lohan gaat opnieuw scheiden

„Kate en ik gingen naar een mediator om alles samen uit te werken, maar haar advocaat is achter mijn rug om allerlei dingen aan het regelen. Ik denk dat hij publiciteit en geld wil. Ik ben er niet op uit om met modder te gooien, maar hij kan beter twee keer nadenken”, aldus Michael.

Michael en Kate verloofden zich in 2010 om vier jaar later elkaar het jawoord te geven. Ze kregen twee zoons samen, Landon van vijf en Logan van drie. De moeder van Michael voedt de twee jongetjes op, nadat ze uit huis waren geplaatst omdat er een video opdook waarin te zien was hoe ze ruzies maakten waar hun twee zoons bij waren.

Kate wil nu de voogdij over Landon en Logan terug, maar is wel bereid om die te delen met Michael, zo blijkt uit de scheidingsdocumenten. Ook vraagt ze om partner- en kinderalimentatie.

Michael was eerder getrouwd met Dina, met wie hij naast Linsday ook Michael Jr., Ali en Cody kreeg. Hij heeft ook nog een dochter, Ashley, met massagetherapeut Kristi Kaufmann.