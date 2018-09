Zwangere Carrie Underwood annuleert optredens

Carrie Underwood zou komende zaterdag optreden op het Long Road Festival in Stanford Hall in het Engelse graafschap Leicestershire. „Carrie is niet in staat om te spelen wegens ziekte. We zijn net zo ontdaan als zij en haar fans. Onze grootste zorg is haar snelle herstel”, staat in een verklaring van het driedaagse festival.

Carrie Underwood moest ook promotieactiviteiten in Groot-Brittannië afzeggen waarin ze zou praten over haar zesde album Cry Pretty dat op 14 september uitkomt. Underwood won in 2005 American Idol en groeide daarna uit tot een internationale countryster. De 35-jarige zangeres wist in de afgelopen jaren liefst zeven Grammy Awards in de wacht te slepen en verkocht wereldwijd 64 miljoen platen. Vorige maand maakte ze op Instagram bekend dat ze met haar man Mike Fisher een tweede kindje verwacht.