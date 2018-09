Burt Reynolds (82) overleden

Reynolds werd bekend in de jaren zeventig toen hij Lewis Medlock speelde in de film Deliverance. In totaal zou hij in bijna tweehonderd films en tv-series te zien zijn. Zijn succesvolste rollen had hij in in The Longest Yard, Smokey and the Bandit, Striptease en Boogie Nights. Voor die laatste kreeg hij een Oscarnominatie.

Eind dit jaar komt de film Defining Moments uit, waarin Reynolds te zien is. In 2019 draait Once Upon a Time in Hollywood in de bioscopen, waarin hij naast Brad Pitt, Leonardo DiCaprio en Margot Robbie een rol heeft.

Zijn familie was erbij toen de acteur overleed. Reynolds had eerder problemen met zijn hart. In 2010 werd hij daar al eens aan geopereerd.

Reynolds was van 1963 tot 1965 getrouwd met Judy Carne. Van 1988 tot 1993 was Loni Anderson zijn vrouw. Met haar kreeg hij een zoon, Quinton.