Tim den Besten maakt Thierry Baudet belachelijk

In zijn show gaat hij met zes gasten naar Texel om ze daar op onconventionele wijze te interviewen. Op Instagram noemt hij het programma gekscherend Timtation Island, een verwijzing naar Tim Wauters, de bekendste deelnemer van Temptation Island.

De gast in de eerste uitzending, die donderdagavond op NPO 3 te zien is, is Anne Fleur Dekker. Zij moest onderduiken nadat ze zich negatief uitliet over Thierry Baudet en daarna bedreigingen ontving.

In promobeeld dat Tim op Instagram plaatst, is te zien dat de presentator net als Baudet naakt op de rand van een zwembad poseert.

De andere gasten in het programma zijn Marieke Lucas Rijneveld, Stefano Keizers, Donnie, Samya Hafsaou en Jamie Li.