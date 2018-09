Prins Constantijn laat baard staan

Constantijn was als hoofd van StartupDelta in Israël samen met onder meer Nederlandse investeerders om samenwerking met lokale durfkapitaalfondsen en investeerders te bevorderen. Met het bezoek aan het DLD Tel Aviv Innovation Festival werd geprobeerd om Israëlische bedrijven aan te moedigen zich in Nederland te vestigen en om te leren van de ervaring van Israël bij het opzetten van technologie- en innovatiecentra.

„Onze belangrijkste boodschap voor Israëli’s is dat Nederland een grote ontwikkeling doormaakt”, zo zei de prins in gesprek met Globes News. „Wij behoren tot de sterkste ecosystemen in Europa, met extreem snel en actief internet, de grootste zeehaven van Europa, en de bestverbonden luchthaven. Voeg daaraan toe investeringen in start-ups. Dat maakt ons de meest geschikte plaats om een bedrijf te stichten als u het continent wilt bereiken.”

Prins Constantijn sprak in Amsterdam over technologie en ondernemerschap. „Veel stichters van bedrijven hebben de aandacht zo gericht op hun producten dat ze niet inzien dat ze adviseurs nodig hebben die helpen om te focussen op de markt”, zei hij in een discussie met Annmarie Hordern van persbureau Bloomberg. „We leven in een ’doe maar normaal’ maatschappij, waar iedereen klaagt. Alles moet hoger, sneller, beter. Maar richt je op de wat-kanzijde in plaats van de klaagzijde.”