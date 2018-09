Junkie XL maakt filmmuziek Mortal Engines

Mortal Engines werd verfilmd door Peter Jackson en een deel van het team waarmee hij Lord of the Rings en The Hobbit maakte. Peter en zijn vrouw Fran Walsh schreven het script voor de film, maar de regie liet de Nieuw-Zeelander deze keer over aan Christian Rivers, met wie hij al 25 jaar samenwerkt.

„Een droom komt uit om met Christian samen te werken en te worden verwelkomd in de WingNut Films-familie van Peter”, schrijft Holkenborg op sociale media. „Het was verbluffend om af te mogen reizen naar hun filmstudio in Nieuw-Zeeland. Ik heb het gevoel dat ik in de afgelopen zes maanden meer heb geleerd over het maken van films dan anderen in hun hele leven doen. Werken voor Mortal Engines heeft me tot het uiterste gedreven.”

Mortal Engines komt op 14 december uit in de bioscopen. Het verhaal van Mortal Engines speelt zich enige duizenden jaren in de toekomst af. Het bestaat uit vier boeken, Peter en de filmstudio Universal hebben plannen die alle vier te verfilmen.

Holkenborg is vooral bekend om zijn muzikale bijdragen voor Mad Max: Fury Road en Deadpool, maar droeg ook bij aan The Amazing Spider-Man 2 en Batman v. Superman: Dawn of Justice.