Hollywood rouwt om Burt Reynolds

Onder anderen Mark Wahlberg, Steve Harvey, Patton Oswalt en Arnold Schwarzenegger deelden hun droefenis op Twitter. „Burt Reynolds was een van mijn helden. Hij was een voorloper”, zo reageert Schwarzenegger. „Hij transformeerde zich van atleet tot de best betaalde acteur. Hij heeft me altijd weten te inspireren. Hij had ook een groot gevoel voor humor, bekijk zijn clips maar eens van de Tonight Show. Mijn gedachten gaan uit naar de familie.”

Reba McEntire, die met Reynolds samenwerkte in de tv-film The Man From Left Field uit 1993 treurt ook om het overlijden van de acteur en schrijft: „Mijn goede vriend is een nieuwe reis begonnen. Rust in vrede, mijn vriend. Ik zal nooit de prachtige tijden vergeten die we samen doorbrachten.”

Steve Harvey schrijft: „Ben bedroefd na het horen van het overlijden van Burt Reynolds. Hij was een groot acteur, een filantroop en een pionier op het gebied van de coole snor. Bedankt Burt, we gaan je missen.”

Sylvester Stallone schrijft bij een foto op Instagram: „Een trieste dag. Mijn vriend Burt Reynolds is overleden. Mijn gedachten gaan terug naar vroeger. Hij heeft me altijd gezegd dat hij Colonel Trautman wilde spelen in First Blood. Ik antwoordde hem ’dat is onmogelijk, want je bent te duur en te beroemd en waarschijnlijk harder dan Rambo’. Hij moest erom lachen. Hij had een geweldig gevoel voor humor en ik genoot van zijn gezelschap.”