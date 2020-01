Billie Eilish: de nieuwe Shirley Bassey

Excentriek, maar muzikaal geniaal zeggen de kenners. Billie Eilish, 18 jaar pas, gaat de nieuwe Bond-song verzorgen. Ⓒ Getty Images

Ze is net achttien geworden en was dé popsensatie van 2019: BILLIE EILISH PIRATE BAIRD O’CONNELL, kortweg: Billie Eilish. Ze scoorde een wereldhit met Bad Guy, maar haar echte triomf, aldus de Amerikaanse zangeres zelf, kwam er toen ze onlangs werd benaderd voor de titelsong van de nieuwe, 25e Bond-film No Time To Die. ,,Ongelooflijk dat ik dit nu al mag meemaken in mijn carrière.’’